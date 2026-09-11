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Lohnender OC Oerlikon-Einstieg?

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OC Oerlikon Corporation AG
5.46 EUR -0.02 EUR -0.46 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,76 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,937 OC Oerlikon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 5,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,27 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 51,67 Prozent vermindert.

OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
30.01.13 OC Oerlikon kaufen Vontobel Research
04.12.12 OC Oerlikon buy UBS AG
04.12.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research
27.11.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research
26.11.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research

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