Orell Fuessli-Investment

Vor Jahren Orell Fuessli-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers betrug an diesem Tag 115,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,870 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Orell Fuessli-Aktien wären am 18.11.2026 123,91 CHF wert, da der Schlussstand 142,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +23,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 278,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net