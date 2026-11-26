Lukrativer Orell Fuessli-Einstieg?

Vor Jahren Orell Fuessli-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Orell Fuessli -Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 74,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,514 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1.986,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 98,65 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Orell Fuessli

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orell Fuessli

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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