SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orell Fuessli gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 05.11.2021 wurde die Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 92,80 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,776 Orell Fuessli-Papiere. Die gehaltenen Orell Fuessli-Anteile wären am 04.11.2026 1.508,62 CHF wert, da der Schlussstand 140,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 50,86 Prozent.
Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 272,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Orell Fuessli
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orell Fuessli
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen