SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren verdient

Orell Fuessli-Performance im Blick

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orell Fuessli gewesen.

Am 05.11.2021 wurde die Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 92,80 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,776 Orell Fuessli-Papiere. Die gehaltenen Orell Fuessli-Anteile wären am 04.11.2026 1.508,62 CHF wert, da der Schlussstand 140,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 50,86 Prozent.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 272,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net