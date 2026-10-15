SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren verdient

Orell Fuessli-Investmentbeispiel

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 121,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,210 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 136,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.116,58 CHF wert. Mit einer Performance von +11,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 273,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net