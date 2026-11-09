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Langfristige Anlage

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Orior-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orior AG
13.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Orior-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 140,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (12,20 CHF), wäre die Investition nun 1.711,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,89 Prozent verringert.

Am Markt war Orior jüngst 79,83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.02.13 Orior halten Vontobel Research
25.10.12 Orior hold Vontobel Research
04.10.12 Orior hold Vontobel Research
23.08.12 Orior hold Vontobel Research
16.08.12 Orior hold Vontobel Research

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