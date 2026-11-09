SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Orior-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Orior -Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 140,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (12,20 CHF), wäre die Investition nun 1.711,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,89 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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