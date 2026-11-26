SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,94 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 168,350 Peach Property Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 781,99 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 25.11.2026 auf 4,65 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 21,80 Prozent.
Peach Property Group wurde am Markt mit 261,03 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peach Property Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peach Property Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen