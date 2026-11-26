Langfristige Investition

Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,94 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 168,350 Peach Property Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 781,99 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 25.11.2026 auf 4,65 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 21,80 Prozent.

Peach Property Group wurde am Markt mit 261,03 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net