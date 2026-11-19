Peach Property Group-Anlage unter der Lupe

Wer vor Jahren in Peach Property Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 19.11.2016 wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peach Property Group-Papier bei 10,72 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 9,329 Peach Property Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44,03 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 18.11.2026 auf 4,72 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,97 Prozent abgenommen.

Peach Property Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 259,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net