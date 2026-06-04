SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative Peach Property Group-Anlage?

Wer vor Jahren in Peach Property Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Peach Property Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 6,38 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 156,740 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Peach Property Group-Aktien wären am 10.06.2026 726,49 CHF wert, da der Schlussstand 4,64 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 27,35 Prozent gesunken.

Peach Property Group wurde am Markt mit 263,62 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net