SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren Peach Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,181 Anteile im Depot. Die gehaltenen Peach Property Group-Papiere wären am 28.10.2026 71,68 CHF wert, da der Schlussstand 4,43 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,32 Prozent abgenommen.
Am Markt war Peach Property Group jüngst 246,18 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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