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SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Peach Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peach Property Group AG
4.80 EUR -0.06 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,181 Anteile im Depot. Die gehaltenen Peach Property Group-Papiere wären am 28.10.2026 71,68 CHF wert, da der Schlussstand 4,43 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,32 Prozent abgenommen.

Am Markt war Peach Property Group jüngst 246,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
28.03.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
01.02.23 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
12.12.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH
30.08.22 Peach Property Group Kaufen SRC Research GmbH

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