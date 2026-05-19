DAX25.214 -0,7%Est506.090 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.889 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl99,20 +3,0%Gold4.525 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable PLAZZA-Investition?

SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PLAZZA AG
442,00 CHF 2,00 CHF 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 377,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das PLAZZA-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 11.671,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 440,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,71 Prozent erhöht.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 911,20 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PLAZZA AG

DatumMeistgelesen