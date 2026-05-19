SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Profitable PLAZZA-Investition?

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 377,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das PLAZZA-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 11.671,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 440,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,71 Prozent erhöht.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 911,20 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net