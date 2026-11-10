SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables PLAZZA-Investment?

10.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PLAZZA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die PLAZZA-Aktie bei 400,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen PLAZZA-Aktien wären am 09.11.2026 10.625,00 CHF wert, da der Schlussstand 425,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,25 Prozent vermehrt.

Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 878,83 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net