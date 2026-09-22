SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende PLAZZA-Anlage?

22.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem PLAZZA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 297,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 3,367 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 425,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.430,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 43,10 Prozent gestiegen.

Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 879,28 Mio. CHF beziffert. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net