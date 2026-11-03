SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 236,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,237 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 428,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.813,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 884,37 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Anteils auf 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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