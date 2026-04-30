SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 3 Jahren abgeworfen

PolyPeptide-Performance

Bei einem frühen PolyPeptide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2023 wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investierten, hätten nun 446,429 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,15 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17.031,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF. PolyPeptide-Papiere wurden am 29.04.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net