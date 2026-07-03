SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,838 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 45,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.121,78 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 112,18 Prozent vermehrt.
PolyPeptide war somit zuletzt am Markt 1,55 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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