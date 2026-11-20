Frühes Investment

Vor Jahren PolyPeptide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 113,20 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,834 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 368,37 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 19.11.2026 auf 41,70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 63,16 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des PolyPeptide-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net