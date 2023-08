SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Relief Therapeutics-Investition eingebracht

Frühes Investment

Investoren, die vor Jahren in Relief Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.08.2013 wurden Relief Therapeutics-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,571 Relief Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Relief Therapeutics-Aktien wären am 03.08.2023 448,21 CHF wert, da der Schlussstand 2,51 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -95,52 Prozent.

Relief Therapeutics wurde am Markt mit 28,15 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net