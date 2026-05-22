SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Frühes Investment

Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.05.2025 wurde die Sandoz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sandoz-Anteile bei 40,74 CHF. Bei einem Sandoz-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,455 Sandoz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sandoz-Aktie auf 64,78 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,01 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,01 Prozent angezogen.

Sandoz-Papiere wurden am 04.10.2023 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Sandoz-Aktie lag damals bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net