Profitable Santhera Pharmaceuticals-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verlieren können.

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 461,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 21,692 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 299,35 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 97,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 217,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net