SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schindler -Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 185,45 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,392 Schindler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.399,84 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 07.10.2026 auf 259,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 39,98 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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