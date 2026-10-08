SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 185,45 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,392 Schindler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.399,84 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 07.10.2026 auf 259,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 39,98 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 27,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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