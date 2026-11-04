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SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schweizerische Nationalbank
3,380.00 EUR 60.00 EUR 1.81 %
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Am 04.11.2025 wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Schweizerische Nationalbank-Papier bei 3.500,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,029 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 3.130,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,43 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 89,43 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 313,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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