SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 3.850,00 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,597 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Papiere wären am 06.10.2026 8.181,82 CHF wert, da der Schlussstand 3.150,00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 18,18 Prozent.
Schweizerische Nationalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 314,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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