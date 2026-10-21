SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Schweizerische Nationalbank-Anteile an diesem Tag bei 5.140,00 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,195 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 3.140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 610,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,91 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 308,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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