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Lohnendes Sensirion-Investment?

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

22.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sensirion gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensirion Holding AG
80,90 CHF 2,20 CHF 2,80%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Sensirion-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,60 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 162,338 Sensirion-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.775,97 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 21.05.2026 auf 78,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Sensirion einen Börsenwert von 1,24 Mrd. CHF. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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