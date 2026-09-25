SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Sensirion-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 62,20 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 160,772 Sensirion-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 13.295,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 32,96 Prozent vermehrt.
Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Sensirion-Papiere fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Das Sensirion-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sensirion
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sensirion
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen