DAX 25.389 +0,5%ESt50 6.308 +0,6%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,21 -0,8%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.806 -0,5%Euro 1,1391 +0,1%Öl 106,3 -0,3%Gold 4.282 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensirion Holding AG
88.90 EUR 3.10 EUR 3.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Sensirion-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 62,20 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 160,772 Sensirion-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 13.295,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 32,96 Prozent vermehrt.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Sensirion-Papiere fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Das Sensirion-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Sensirion Aktie News

Werbung

Sensirion Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sensirion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.