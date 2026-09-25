SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Performance unter der Lupe

25.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sensirion-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sensirion-Papiers betrug an diesem Tag 62,20 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 160,772 Sensirion-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 13.295,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 32,96 Prozent vermehrt.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Sensirion-Papiere fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Das Sensirion-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net