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Sensirion-Investition

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensirion Holding AG
89.10 EUR -2.00 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 1,667 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,83 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 22.10.2026 auf 81,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 35,83 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich jüngst auf 1,34 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Sensirion-Anteilsschein bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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