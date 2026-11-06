SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Sensirion-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sensirion-Aktie bei 130,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 76,453 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.779,82 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 05.11.2026 auf 75,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 42,20 Prozent gesunken.
Sensirion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie belief sich damals auf 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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