SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

17.07.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Sensirion-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Sensirion-Aktie letztlich bei 86,10 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Sensirion-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,614 Sensirion-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 845,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,45 Prozent.

Am Markt war Sensirion jüngst 1,16 Mrd. CHF wert. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net