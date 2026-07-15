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SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensirion Holding AG
75.40 EUR -5.10 EUR -6.34 %
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Vor 5 Jahren wurde das Sensirion-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Sensirion-Aktie letztlich bei 86,10 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Sensirion-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,614 Sensirion-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 845,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,45 Prozent.

Am Markt war Sensirion jüngst 1,16 Mrd. CHF wert. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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