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SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SF Urban Properties AG
113.00 EUR 2.00 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag 86,88 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,105 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.086,05 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 02.11.2026 auf 105,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 20,86 Prozent mehr wert.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 347,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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