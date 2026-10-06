SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SF Urban Properties gewesen.
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Vor 10 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,12 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,479 SF Urban Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (101,00 CHF), wäre das Investment nun 1.159,38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,94 Prozent zugenommen.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 340,91 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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