SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SFS-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SFS-Papier statt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 76,10 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, befänden sich nun 131,406 SFS-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 139,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.370,57 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,71 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von SFS bezifferte sich zuletzt auf 5,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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