SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren SFS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 24.11.2016 wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 79,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,263 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 144,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,32 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SFS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen