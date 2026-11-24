Hochrechnung

Vor Jahren SFS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.11.2016 wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 79,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,263 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 144,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,32 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net