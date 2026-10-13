SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukratives SFS-Investment?

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in SFS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,046 SFS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 138,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,19 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von SFS belief sich jüngst auf 5,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net