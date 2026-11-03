SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr abgeworfen

SFS-Anlage unter der Lupe

03.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SFS-Investment gewesen.

SFS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 108,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, befänden sich nun 0,923 SFS-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,26 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 02.11.2026 auf 141,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,26 Prozent.

SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net