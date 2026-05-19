SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnende SFS-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,251 SFS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.036,30 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 22.05.2026 auf 125,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,63 Prozent angezogen.

Am Markt war SFS jüngst 4,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net