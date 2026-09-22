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SFS-Performance im Blick

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SFS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFS AG
143.00 EUR 2.00 EUR 1.42 %
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Am 22.09.2021 wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 129,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,770 SFS-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (136,20 CHF), wäre das Investment nun 104,93 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,93 Prozent.

SFS war somit zuletzt am Markt 5,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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