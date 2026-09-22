SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in SFS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 22.09.2021 wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 129,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,770 SFS-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (136,20 CHF), wäre das Investment nun 104,93 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,93 Prozent.
SFS war somit zuletzt am Markt 5,20 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SFS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen