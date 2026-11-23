SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen SGS SA-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 74,32 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,346 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 136,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,75 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,91 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 20,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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