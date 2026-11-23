Lohnende SGS SA-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen SGS SA-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SGS SA -Aktie statt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 74,32 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,346 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 136,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,75 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,91 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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