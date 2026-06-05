SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,177 SGS SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (89,46 CHF), wäre die Investition nun 105,32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,32 Prozent angezogen.
Am Markt war SGS SA jüngst 17,70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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