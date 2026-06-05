SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das SGS SA -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,177 SGS SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (89,46 CHF), wäre die Investition nun 105,32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,32 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SGS SA

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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