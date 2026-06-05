DAX24.564 -0,8%Est506.014 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +2,9%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.896 +0,1%Euro1,1516 ±0,0%Öl97,59 +5,2%Gold4.291 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SpaceX SPACEX Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwach -- Asiens Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI rutschen kräftig ab -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- Infineon, Novo Nordisk, NVIDIA, SoftBank, SK hynix, Samsung im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX
Milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt: Darum befindet sich die Meta-Aktie im freien Fall Milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt: Darum befindet sich die Meta-Aktie im freien Fall
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

08.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
88,22 CHF -1,24 CHF -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,177 SGS SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (89,46 CHF), wäre die Investition nun 105,32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,32 Prozent angezogen.

Am Markt war SGS SA jüngst 17,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SGS SA

DatumMeistgelesen

Analysen zu SGS SA

DatumRatingAnalyst
08.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
06.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
04.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
18.01.2013SGS SA kaufenVontobel Research
08.01.2013SGS SA kaufenVontobel Research
DatumRatingAnalyst
08.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
06.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
04.02.2013SGS SA kaufenVontobel Research
18.01.2013SGS SA kaufenVontobel Research
08.01.2013SGS SA kaufenVontobel Research
DatumRatingAnalyst
25.09.2012SGS SA holdSociété Générale Group S.A. (SG)
30.01.2012SGS SA neutralSarasin Research
25.01.2012SGS SA holdSociété Générale Group S.A. (SG)
17.01.2012SGS SA neutralSarasin Research
06.01.2012SGS SA holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGS SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen