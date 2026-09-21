SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Das SGS SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,74 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,223 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 93,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,82 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 13,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 18,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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