SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SGS SA von vor 5 Jahren bedeutet

Lukrative SGS SA-Anlage?

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.11.2021 wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 111,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,899 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (103,60 CHF), wäre die Investition nun 93,17 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 6,83 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,46 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net