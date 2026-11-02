DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative SGS SA-Anlage?

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SGS SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
112.70 EUR 1.35 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2021 wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 111,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,899 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (103,60 CHF), wäre die Investition nun 93,17 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 6,83 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,46 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle SGS SA Aktie News

Werbung

SGS SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGS SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
06.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
04.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
18.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
08.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.