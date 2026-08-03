SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SIG Group-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Am 06.08.2025 wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 13,34 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,963 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 1.166,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,56 CHF belief. Mit einer Performance von +16,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SIG Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SIG Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SIG Group Aktie News
SIG Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SIG Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.