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SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SIG Group-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIG Group
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Am 06.08.2025 wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 13,34 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,963 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 1.166,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,56 CHF belief. Mit einer Performance von +16,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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