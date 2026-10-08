SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen SIG Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Das SIG Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,54 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 46,425 SIG Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 604,46 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 07.10.2026 auf 13,02 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 39,55 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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