SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler SIG Group-Einstieg?

13.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIG Group-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group -Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 22,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 436,681 SIG Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 15,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.703,06 CHF wert. Damit wäre die Investition um 32,97 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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