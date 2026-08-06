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Profitabler SIG Group-Einstieg?

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIG Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIG Group
16.26 EUR 0.07 EUR 0.43 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 22,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 436,681 SIG Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 15,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.703,06 CHF wert. Damit wäre die Investition um 32,97 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 5,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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