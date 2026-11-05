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Frühe Investition

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SIG Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIG Group
16.61 EUR 0.44 EUR 2.72 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden SIG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 20,42 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 489,716 SIG Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.365,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,35 Prozent.

SIG Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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