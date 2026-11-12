SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet

Rentabler SIG Group-Einstieg?

12.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen SIG Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SIG Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,68 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,894 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,36 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 11.11.2026 auf 15,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 39,64 Prozent vermindert.

Insgesamt war SIG Group zuletzt 5,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net