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SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SIG Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIG Group
14.65 EUR -0.03 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 25,06 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das SIG Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 399,042 SIG Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.514,76 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 14.10.2026 auf 13,82 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,85 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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