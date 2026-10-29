SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das SKAN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SKAN-Papier bei 51,50 CHF. Bei einem SKAN-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194,175 SKAN-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.796,12 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 28.10.2026 auf 76,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,96 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1,71 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Papiere fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der SKAN-Anteilsschein bei 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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