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Profitables SKAN-Investment?

SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor einem Jahr angefallen

11.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKAN-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SKAN
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades SKAN-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren SKAN-Anteile an diesem Tag 75,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,323 SKAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 50,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 33,33 Prozent vermindert.

Insgesamt war SKAN zuletzt 1,16 Mrd. CHF wert. Die SKAN-Aktie wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SKAN-Aktie bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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