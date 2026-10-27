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SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SoftwareONE-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftwareONE
10.18 EUR 0.16 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2025 wurde das SoftwareONE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,01 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,922 SoftwareONE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.198,63 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 26.10.2026 auf 9,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,86 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 2,06 Mrd. CHF. SoftwareONE-Papiere wurden am 25.10.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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